В Рязани в новом учебном году планируют открыть отдельные классы для особенных детей

В 2026—2027 учебном году в школах № 24, 29, 37 и 66 создадут классы для первоклассников с задержкой психического развития по программе 7.2. Об этом сообщили в пресс-службе управления образования и молодежной политики администрации города Рязани.

В школе № 24 также откроют первый класс для таких детей, но обучение начнется со второго года. Классы для детей с особенностями развития будут наполняться не более чем 12 учениками. Обучение будет проводиться с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и медиков, срок обучения увеличен до 5 лет.

Для записи в первый класс в указанные школы родителям следует обратиться в администрацию:

МБОУ «Школа № 24» (г. Рязань, ул. Весенняя, д. 14, директор Овинникова И. В., тел.: +7 (4912) 76-19-85 );

МБОУ «Школа № 29» (г. Рязань, пос. Борки, д. 61а, директор Качевская С. В., тел.: +7 (4912) 46-41-68 доб. 702);

МБОУ «Школа № 37» (г. Рязань, ул. Толстого, д. 5, директор Деева Е. И., тел.: +7 (4912) 92-82-62 );

МБОУ «Школа № 66» (г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 25А, директор Щеткина Г. В., тел.: +7 (4912) 21-35-40 , +7 (4912) 36-40-81 .

По дополнительным вопросам — управление образования: (4912) 72-01-01 доб. 209.