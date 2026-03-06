В Рязани прошел Всероссийский фестиваль детского танца «Черный котенок-2026»

В фестивале принял участие 61 коллектив. 36 коллективов представили Рязань, 18 — районы Рязанской области и 7 — другие регионы России. Всего на фестивале выступили свыше 1500 участников. Гран-при фестиваля присудили образцовому ансамблю танца Рязанского Дворца Первых «Верес».