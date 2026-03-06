В России хотят ограничить рост тарифов такси во время ЧС и непогоды

Минтранс и ФАС рассматривают возможность зафиксировать повышающий коэффициент для стоимости поездок. Инициативу предложил депутат Ярослав Нилов. Отмечается, что перевозчики считают текущие расценки обоснованными и выступают против государственного регулирования, опасаясь сокращения числа машин на линии. Эксперты же полагают, что можно выработать общие критерии повышения цен.

