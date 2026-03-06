В ночь на 7 марта в Рязанской области похолодает до -11 градусов

В субботу, 7 марта, в регионе ожидается переменная облачность. Днём пройдут небольшие осадки. Гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днём местами порывы 11-16 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -11, -6 °C, днём поднимется до -3, +2 °C.