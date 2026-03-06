В Госдуме заявили, что после слов Путина у Telegram осталось немного времени

Слова президента РФ Владимира Путина о рисках использования Telegram на фронте, по мнению зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова, указывают на то, что «ситуация с менеджментом платформы близится к логическому завершению».
По данным НСН, депутат подчеркнул, что это является «однозначным сигналом» для основателя Telegram Павла Дурова: у него осталось «немного времени для принятия решения».
По мнению Свинцова, у Дурова два пути: либо соблюдать полностью российское законодательство, взаимодействовать с госорганами и спецслужбами, либо бизнес Telegram будет подвергнут ограничениям.
Ранее Владимир Путин заявил, что использование на передовой систем связи, которые не контролируются российскими специалистами, создает прямую угрозу безопасности военнослужащих.