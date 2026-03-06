В Госдуме предложили сократить на два часа рабочий день по пятницам для женщин

«Прошу вас рассмотреть возможность установления сокращенной на два часа рабочей пятницы для женщин с сохранением средней зарплаты. Эта мера должна стать обязательной для учреждений бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих. Для частных организаций — носить рекомендательный характер», — написал депутат Чернышов.