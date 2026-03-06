Рязань
В Госдуме предложили сократить на два часа рабочий день по пятницам для женщин
«Прошу вас рассмотреть возможность установления сокращенной на два часа рабочей пятницы для женщин с сохранением средней зарплаты. Эта мера должна стать обязательной для учреждений бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих. Для частных организаций — носить рекомендательный характер», — написал депутат Чернышов.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил министру труда Антону Котякову сократить рабочий день женщин на два часа по пятницам, сохранив их средний уровень зарплаты. Об этом сообщило издание ТАСС.



Отмечается, что женщины занимают почти половину рабочих мест в стране. Средняя рабочая неделя для россиянок — 37,2 часа (рост на 27 минут по сравнению с 2022 годом), для мужчин — на 4 минуты. Считается, что инициатива поможет женщинам больше отдыхать и уделять время семье.