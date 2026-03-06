В Дядькове на нескольких улицах отключили холодную воду

На нескольких улицах Дядькова Рязанской области отключили холодную воду. Об этом сообщает пресс-служба «Водоканала». В пятницу, 6 марта, с 11:30 до 15:00 приостановлена подача холодного водоснабжения.