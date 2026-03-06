В Дядькове на нескольких улицах отключили холодную воду
На нескольких улицах Дядькова Рязанской области отключили холодную воду. Об этом сообщает пресс-служба «Водоканала». В пятницу, 6 марта, с 11:30 до 15:00 приостановлена подача холодного водоснабжения.
В пятницу, 6 марта, с 11:30 до 15:00 приостановлена подача холодного водоснабжения по следующим адресам:
- 1-й Весенний переулок 1, 2, 3, 4;
- 2-й Весенний переулок1, 2, 4, 5, 5 корп.1, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15а, 16, 17, 18;
- 3-я Весенняя линия 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
- Весенняя 1, 2, 2 корп.4, 2 корп.5, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51;
- улица Грачи 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45а, 47, 49;
- улица Ленпоселок 1, 1/1, 2, 2 корп.1, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 корп.1, 9а, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24;
- улица Новая 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16а, 17, 18, 19.