В АвтоВАЗе опровергли переход на четырехдневку

АвтоВАЗ не планирует менять график работы и вводить четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщила пресс-служба автопроизводителя в ответ на слухи о сокращении рабочей недели из-за падения продаж. В компании сообщили, что сотрудники компании будут работать по пятидневному графику с сохранением полной заработной платы.

"Подобные ложные сообщения дестабилизируют обстановку в трудовых коллективах и наносят реальный ущерб отечественной промышленности, которая развивается в условиях беспрецедентных внешних вызовов. Распространение заведомо лживых сведений в отношении отечественных предприятий по факту поддерживает пропагандистскую войну, идущую извне против нашей страны и нашей промышленности", — заявили в пресс-службе компании.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко.