Ушел из жизни бывший директор Путятинской ДЮСШ Михаил Зябочкин
«Ушла эпоха… Скончался наш дорогой и всеми любимый Михаил Акимович. Вечная память», — говорится в сообщении. Отмечается, что предварительно похороны пройдут 09 марта. Известно, что Михаил Зябочкин был депутатом Путятинского сельского поселения и учился в одном классе с дедом российской фигуристки Александры Трусовой.
Ушел из жизни бывший директор Путятинской ДЮСШ Михаил Зябочкин. Об этом сообщили на странице ВКонтакте «Типичное Путятино».
«Ушла эпоха… Скончался наш дорогой и всеми любимый Михаил Акимович. Вечная память», — говорится в сообщении.
Отмечается, что предварительно похороны пройдут 09 марта.
Известно, что Михаил Зябочкин был депутатом Путятинского сельского поселения и учился в одном классе с дедом российской фигуристки Александры Трусовой.