Ушел из жизни бывший директор Путятинской ДЮСШ Михаил Зябочкин

«Ушла эпоха… Скончался наш дорогой и всеми любимый Михаил Акимович. Вечная память», — говорится в сообщении. Отмечается, что предварительно похороны пройдут 09 марта. Известно, что Михаил Зябочкин был депутатом Путятинского сельского поселения и учился в одном классе с дедом российской фигуристки Александры Трусовой.