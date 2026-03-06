«Аэрофлот» сообщил об отмене рейсов между РФ и ОАЭ с 12 по 31 марта

Компания продолжит выполнять рейсы из ОАЭ до 11 марта включительно, обслуживая пассажиров с уже приобретенными билетами. Также «Аэрофлот» планирует открыть в свободную продажу часть билетов на рейсы из ОАЭ в Россию на 9, 10 и 11 марта.

