Рязанцы смогут зарегистрировать такси, получить права и разрешение на перевозки через «Госуслуги»

Желающие стать таксистами могут зарегистрироваться в реестре и получить разрешение через службу заказа такси электронно в любое время, без очередей и с меньшим количеством документов.

Рязанцы смогут зарегистрировать такси, получить права и разрешение на перевозки через «Госуслуги». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

