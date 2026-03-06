Ряд рязанских УК привлекли к ответственности за ненадлежащую уборку придомовых территорий

Управляющие компании «Жилбытсервис» и «УК «Вишневые сады» оштрафованы по статье «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии» за дома № 6 по улице Советской Армии и № 69 по улице Мервинской. Также оштрафована компания «УК «Зеленый сад — Евростар» за нарушения в доме № 3 по 4-му Мервинскому проезду. Ранее в этом доме обнаружены нарушения температурного режима в лифтовых холлах первых этажей.

