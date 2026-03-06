Россиянин пытался вывезти в Дубай обломки метеорита, найденного в Рязанской области

Части метеорита Дронино сотрудники аэропорта «Домодедово» нашли в чемодане пассажира. В вещах мужчина находилось 2 фрагмента минеральных пород: необработанный весом 250 г и отшлифованный весом 2,75 кг. Экспертиза установила, что необработанный фрагмент породы является частью железного метеорита Дронино и представляет культурную ценность. Справка: Ученые сообщают, что несколько тысяч лет назад в селе Доронино в Касимовском округе прошел метеоритный дождь. Первый кусок метеорита весом около 80 кг обнаружили местные жители во время рытья ирригационных канав в начале 2000-х годов.