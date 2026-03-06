Российская армия установила контроль над населенным пунктом Сосновое в ДНР

За неделю ВС РФ нанесли семь групповых ударов. В результате поражены: объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины; транспортная, аэродромная и портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ; железнодорожные составы с вооружением и военной техникой; склады боеприпасов, места производства, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников дальнего действия;пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.