Под Рязанью сгорел двухэтажный дом
В Скопинском округе, в селе Нюховец, сгорел двухэтажный дом. Отмечается, что возгорание произошло ночью. Из загоревшегося дома эвакуировали 80-летнюю хозяйку. Пострадавших нет. Обстоятельства устанавливаются.
В Скопинском округе, в селе Нюховец, сгорел двухэтажный дом. Об этом сообщили в телеграм-канале «Скопингаген».
Отмечается, что возгорание произошло ночью. Из загоревшегося дома эвакуировали 80-летнюю хозяйку. Пострадавших нет. Обстоятельства устанавливаются.
Фото: «Скопингаген».