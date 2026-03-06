Под Рязанью сгорел двухэтажный дом

В Скопинском округе, в селе Нюховец, сгорел двухэтажный дом. Отмечается, что возгорание произошло ночью. Из загоревшегося дома эвакуировали 80-летнюю хозяйку. Пострадавших нет. Обстоятельства устанавливаются.