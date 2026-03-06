Около 200 рязанцев оштрафовали за незаконную торговлю с начала года

С начала 2026 года 178 нарушителей привлечены к административной ответственности за торговлю и оказание услуг вне мест, установленных органами государственной власти Рязанской области. Общая сумма наложенных штрафов составила 545 100 рублей.

Около 200 рязанцев оштрафовали за незаконную торговлю с начала года. Об этом сообщает мэрия.

