Названы подарки, которые женщины считают худшими на 8 марта
Названы подарки, которые женщины считают худшими на 8 марта. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным экспертов, женщины считают напольные весы худшим подарком на 8 Марта.
Также в антирейтинге — абонемент в спортзал, кухонная техника «для пользы», антивозрастные средства.