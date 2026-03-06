На Солнце четыре года не будет магнитных бурь

По данным исследований РАН, произойти это может с 2028 по 2031 год. Отмечается, что сейчас солнечный цикл находится на стадии спада, однако корональные дыры по-прежнему будут вызывать магнитные бури ещё около двух лет.

На Солнце четыре года не будет магнитных бурь. Об этом пишет «Лента. ру»,

По данным исследований РАН, произойти это может с 2028 по 2031 год.

Отмечается, что сейчас солнечный цикл находится на стадии спада, однако корональные дыры по-прежнему будут вызывать магнитные бури ещё около двух лет.