На двух улицах в Рязанской области отключат свет

На двух улицах в Елатомском городском поселении отключат свет. Отмечается, что 6 марта 2026 года с 10:00 до 14:00 на улицах Революционная и Заводская не будет электричества из-за плановых работ на линии.

