Константина Хабенского назначили и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Художественный руководитель и директор МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Об этом объявила министр культуры Ольга Любимова.

Ранее Константин Богомолов стал временно исполняющим обязанности ректора университета. Выпускники выразили недовольство, направив жалобу в Министерство культуры, указав на несоответствие традициям. Позднее его отстранили от должности.

Фото: РИА Новости / Максим Блинов.