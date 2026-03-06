Двоих пьяных водителей задержали в Рязанской области за сутки

Всего за сутки в регионе выявили 325 нарушений ПДД, в том числе 1 факт управления транспортным средством в состоянии опьянения повторно. 1 водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Помимо этого, выявлено более 60 нарушений, связанных с управлением «тонированным» автомобилем.

Двоих пьяных водителей задержали в Рязанской области за сутки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

