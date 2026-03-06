Рязань
Аналитика ВТБ: выдачи ипотеки в России выросли вдвое
В феврале россияне получили в банках на покупку первичного и вторичного жилья порядка 301 млрд рублей. Этот результат на 32% превышает показатель февраля прошлого года, но на 28% уступает январскому уровню. Всего с начала года объем выдач жилищных кредитов в России составил около 722 млрд рублей, вдвое превысив результат января-февраля 2025 года. Такова аналитика ВТБ.

В феврале россияне получили в банках на покупку первичного и вторичного жилья порядка 301 млрд рублей. Этот результат на 32% превышает показатель февраля прошлого года, но на 28% уступает январскому уровню. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Всего с начала года объем выдач жилищных кредитов в России составил около 722 млрд рублей, вдвое превысив результат января-февраля 2025 года. Такова аналитика ВТБ.

На фоне изменений в господдержке структура спроса меняется. По итогам февраля, по оценкам ВТБ, доля рыночной ипотеки достигла 42% против 18% в январе.

«Аномальный январский спрос сформировал эффект „высокой базы“, поэтому в феврале рынок ипотеки закономерно „остудился“. Но затишье будет коротким: по нашим оценкам, в марте рынок может прибавить около 9%, приблизившись к 330 млрд рублей. Итоговый результат будет зависеть от того, насколько сильно сместился спрос. На фоне ажиотажа вокруг семейной ипотеки ускориться со сделками могли и те заемщики, которые подходили под условия госпрограммы и после их изменения», — прокомментировал Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.