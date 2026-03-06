Аналитика ВТБ: продажи кредитов наличными выросли в 1,4 раза

В феврале объем выдачи кредитов наличными россиянам достиг 314 млрд рублей. Это в 1,4 раза превышает результат февраля 2025 года и на 12% выше января текущего года. Такова аналитика ВТБ. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Всего в феврале на рынке было оформлено 1,7 млн кредитов. Средний размер займа составил 195 тыс. рублей.

Стройка и ремонт остаются главной причиной для потребительских кредитов — на них пришлось 35% займов, следует из данных опроса клиентов ВТБ. Еще 20% заемщиков за счет новых выдач закрывают старые кредиты, 8% берут деньги на покупку автомобиля.

«Рынок потребительского кредитования продолжает восстанавливаться. Помимо календарного фактора, мы видим реальное оживление спроса со стороны россиян. Основным драйвером по-прежнему выступают траты на обустройство жилья. Сейчас рынок подогревается смягчением условий со стороны банков: снижение ставок и запуск программ рефинансирования делают кредиты более доступными, и эта тенденция будет определять динамику в ближайшие месяцы», — прокомментировал Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.

По итогам 2026 года прогнозируется рост рынка потребительского кредитования в 1,6 раза — до 5,7 трлн рублей. В декабре-феврале банк трижды снижал ставки по кредитам наличными и запустил рефинансирование кредитов других банков.