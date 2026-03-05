Житель Ряжска лишился 4,5 млн рублей после фиктивного брака

В Рязанской области полицейские раскрыли мошенничество с фиктивным браком, в результате которого у участника СВО похитили 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД. Полицейские выяснили, что мужчина во время отбывания наказания за кражу познакомился по переписке с 45-летней жительницей региона. По словам потерпевшего, она убедила его заключить контракт на участие в СВО, пообещав, что после возвращения они смогут начать новую жизнь на полученные выплаты.

Оперативники управления уголовного розыска получили информацию о 45-летнем жителе Ряжска, который после возвращения из госпиталя остался без денег, положенных по военному контракту.

Полицейские выяснили, что мужчина во время отбывания наказания за кражу познакомился по переписке с 45-летней жительницей региона. По словам потерпевшего, она убедила его заключить контракт на участие в СВО, пообещав, что после возвращения они смогут начать новую жизнь на полученные выплаты.

Перед отправкой мужчина по настоянию знакомой заключил с ней брак. Кроме того, у нотариуса он оформил на супругу право распоряжаться средствами на своем банковском счете «для сохранности», а банковскую карту оставил ей.

Во время службы в зоне СВО житель Ряжска получил ранение и после лечения вернулся домой. Тогда он обнаружил, что супруга исчезла, а деньги — выплаты за заключение контракта и ранение — пропали.

Сотрудники полиции разыскали женщину и установили, что она действовала вместе со своим 45-летним знакомым. Мужчина помогал ей в реализации мошеннической схемы, выступая водителем и помощником. Подозреваемых задержали.

Получив выплаты за контракт и ранение «мужа», злоумышленница обналичила 4,5 миллиона рублей и скрылась.

По факту произошедшего следователь отдела МВД России по Советскому району Рязани возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.