Врач рассказал, кому не рекомендуется есть бананы

Доктор медицинских наук Андрей Тяжельников предостерег от употребления бананов при болезнях почек, сахарном диабете, синдроме раздраженного кишечника, варикозе и после инфаркта. Причиной является то, что они провоцируют резкое повышение уровня глюкозы в крови. Кроме того, в их составе много растворимой клетчатки и сахарных спиртов, что может привести к метеоризму, вздутию живота и повышенному газообразованию.