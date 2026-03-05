Ветврач предупредил, какие цветы опасны для кошек

«Любопытные питомцы любят грызть листья, играть с лепестками и пить воду из ваз, что может закончиться серьезным отравлением», — отметил специалист. Наиболее опасными для животных цветами являются тюльпаны, нарциссы, хризантемы, лилии, гипсофилы, гвоздики, ирисы, гиацинты, ландыши, мимозы, пионы, гладиолусы, гортензии, амариллисы, каллы.

Ветврач предупредил, какие цветы опасны для кошек. Об этом пишет «Лента. ру». Кандидат ветеринарных наук Дмитрий Блюменкранц рассказал, что популярные букеты могут быть токсичны для домашних кошек.

«Любопытные питомцы любят грызть листья, играть с лепестками и пить воду из ваз, что может закончиться серьезным отравлением», — отметил специалист.

Наиболее опасными для животных цветами являются тюльпаны, нарциссы, хризантемы, лилии, гипсофилы, гвоздики, ирисы, гиацинты, ландыши, мимозы, пионы, гладиолусы, гортензии, амариллисы, каллы.