Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
570
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
3 457
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
796
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 338
В Турлатове квартиры превратились в «бассейн» из-за протечки в доме
«В квартирах бассейны. Управляющая компания ООО „Олимп Сервис“ никаких мер не принимает», — пишут местные жители.

На видео также заметно, как вода стекает по фасаду дома и заливает помещения. Жители жалуются, что проблема до сих пор не решена.