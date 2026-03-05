В Турлатове квартиры превратились в «бассейн» из-за протечки в доме

В поселке Турлатово под Рязанью затопило квартиры в одном из домов. Об этом местные жители сообщили в Telegram-канале «Топор. Новости Рязани». По словам очевидцев, вода течет по стене здания снаружи и попадает прямо в квартиры. На опубликованных кадрах видно, что на полу образовались большие лужи.

«В квартирах бассейны. Управляющая компания ООО „Олимп Сервис“ никаких мер не принимает», — пишут местные жители.

На видео также заметно, как вода стекает по фасаду дома и заливает помещения. Жители жалуются, что проблема до сих пор не решена.