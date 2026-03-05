В Рязанской области за год произошло почти 1,5 тысячи ДТП

В 2025 году в Рязанской области зарегистрировали 1491 ДТП. Это на 3,6% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по региону. В авариях погибли 168 человек (на 7,7% меньше, чем в 2024 году), еще 1955 получили травмы.

