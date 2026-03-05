В Рязанской области утвердили охранные зоны двух объектов культурного наследия

В Рязанской области утверждены охранные зоны двух объектов культурного наследия регионального значения: «Усадьба генерала Шмельского» (6337 м², Ряжский район) и «Усадьба фон Дервиза» (21491 м², Старожиловский район), построенные в XIX веке. В охранных зонах введены строгие градостроительные регламенты: запрещены строительные технологии с вредным воздействием, размещение взрыво- и пожароопасных объектов, отходов, рекламы, базовых станций связи, автостоянок и киосков. Также нельзя проводить благоустройство, нарушающее историко-градостроительную среду, и высаживать растительность, закрывающую обзор памятников.

В Рязанской области утвердили охранные зоны двух объектов культурного наследия. Информация содержится в постановлениях регионального правительства.

Согласно документам, речь идет о следующих ОКН регионального значения: «Усадьба генерала Шмельского» (площадь объекта — 6337 м2) в Ряжском районе и «Усадьба фон Дервиза» (21491 м2) в Старожиловском районе. Исторические памятники построили в XIХ веке.

В пределах охранных зон также начали действовать требования к градостроительным регламентам. На участках запрещается использовать строительные технологии с негативным воздействием на окружающую среду, размещать взрыво- и пожароопасные объекты, отходы производства и потребления, рекламы и вывески, базовые станции сотовой связи, автостоянки и киоски.

Кроме того, нельзя в границах охранных зон проводить работы по благоустройству, которые могут нарушить характеристики историко-градостроительной среды, и высаживать растительность, если она закроет обзор ОКН.

Ранее сообщалось о намерении установить охранные зоны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба фон Дервиза».

Фото: постановление регионального правительства.