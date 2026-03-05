Рязань
В Рязанской области создадут центр аналитки по проблемам ЖКХ
К лету 2026 года в Рязанской области появится мониторингово-аналитический центр, который займется вопросами жилищно-коммунального хозяйства. Об этом 5 марта на публичном отчете сообщил зампред областного правительства Рустам Халиков.

«Мы часто начинаем заниматься симптомами вместо того, чтобы задумываться о причине. Для решения причины нужна аналитика. Центр не будет большим за счет того, что мы будем использовать новые технологии и сотрудничать с региональным мониторинговым центром», — отметил он.

Также параллельно прорабатывается вопрос создания Центра компетенций ЖКХ. Его задача — помочь специалистам быстрее и эффективнее внедрять федеральные и региональные программы в сфере ЖКХ. Финансировать работу центра будут не жители, а средства, направленные от дивидендов компаний, работающих в отрасли ЖКХ, отметил Халиков.