В Рязанской области мужчина порезал авто знакомым из-за отказа в совместном распитии алкоголя

В полицию обратились двое 18-летних жителей поселка Пителино. Один из них сообщил, что неизвестный порезал шины его автомобиля «Жигули». Другой молодой человек сообщил, что заметил возле дома иномарку с проколотыми шинами. Выяснилось, что в ночь перед повреждениями владельцам поврежденных авто звонил 43-летний местный житель. Мужчина несколько дней выпивал и предложил знакомым составить ему компанию, а когда те отказались — решил порезать колеса на их автомобилях. Возбуждено уголовное дело.

