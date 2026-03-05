Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 05
Птн, 06
-4°
Сбт, 07
ЦБ USD 77.8 0.19 05/03
ЦБ EUR 90.75 0.44 05/03
Нал. USD 78.75 / 78.30 05/03 11:08
Нал. EUR 91.40 / 92.09 05/03 11:08
Новости
Итоги года New
Публикации
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
570
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
3 457
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
796
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 338
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязанской области более 200 многодетных мам вышли на пенсию досрочно
В 2025 году более 200 многодетных жительниц Рязанской области вышли на пенсию досрочно. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России. Право на более ранний выход на пенсию имеют женщины, которые воспитали трех и более детей до достижения ими восьмилетнего возраста. Для назначения выплат необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

В 2025 году более 200 многодетных жительниц Рязанской области вышли на пенсию досрочно. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

Право на более ранний выход на пенсию имеют женщины, которые воспитали трех и более детей до достижения ими восьмилетнего возраста. Для назначения выплат необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Возраст выхода на пенсию зависит от количества детей. Женщины, воспитавшие пятерых и более детей, могут выйти на пенсию в 50 лет. При наличии четырех детей пенсия назначается в 56 лет, а матерям троих детей — в 57 лет.

В Социальном фонде напомнили, что в страховой стаж включается период ухода за ребенком до полутора лет, однако суммарно не более шести лет. Так, для матерей троих детей учитывается 4,5 года ухода, для матерей четверых — шесть лет. При этом женщина должна работать либо до декретного отпуска, либо после него.

В СФР рекомендуют заранее обращаться в региональное отделение фонда с документами, подтверждающими страховые и нестраховые периоды, чтобы пенсия была назначена своевременно и в полном объеме.