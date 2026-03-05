В Рязанской области более 200 многодетных мам вышли на пенсию досрочно

В 2025 году более 200 многодетных жительниц Рязанской области вышли на пенсию досрочно. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России. Право на более ранний выход на пенсию имеют женщины, которые воспитали трех и более детей до достижения ими восьмилетнего возраста. Для назначения выплат необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Возраст выхода на пенсию зависит от количества детей. Женщины, воспитавшие пятерых и более детей, могут выйти на пенсию в 50 лет. При наличии четырех детей пенсия назначается в 56 лет, а матерям троих детей — в 57 лет.

В Социальном фонде напомнили, что в страховой стаж включается период ухода за ребенком до полутора лет, однако суммарно не более шести лет. Так, для матерей троих детей учитывается 4,5 года ухода, для матерей четверых — шесть лет. При этом женщина должна работать либо до декретного отпуска, либо после него.

В СФР рекомендуют заранее обращаться в региональное отделение фонда с документами, подтверждающими страховые и нестраховые периоды, чтобы пенсия была назначена своевременно и в полном объеме.