В рязанской многоэтажке сломался лифт из-за протечки ливневки

Инцидент произошел в доме № 2к3 на улице Старореченской. По словам жителей, лифт ломается уже второй раз за неделю. «Престарелые люди поднимаются пешком на верхние этажи. Старший по дому бездействует. Причиной всему протечки на 5 этаже», — отметили в сообщении.

