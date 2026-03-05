В рязанской многоэтажке сломался лифт из-за протечки ливневки
В рязанской многоэтажке сломался лифт из-за протечки ливневки. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань. Происшествия».
Инцидент произошел в доме № 2к3 на улице Старореченской. По словам жителей, лифт ломается уже второй раз за неделю.
«Престарелые люди поднимаются пешком на верхние этажи. Старший по дому бездействует. Причиной всему протечки на 5 этаже», — отметили в сообщении.