В Рязани задержали 7 человек, объявленных в розыск. Об этом сообщает пресс-служба региональной Росгвардии.

С начала года росгвардейцы выезжали по сигналу «тревога» более 600 раз. Пресечены 24 правонарушения, совершенных в отношении охраняемого имущества физических и юридических лиц, на подобных объектах задержаны 4 нарушителя общественного порядка.

За тот же период в полицию передали более 1180 граждан, нарушивших общественный порядок.

Сотрудники вневедомственной охраны Рязанской области установили местонахождение 7 граждан, находящихся в розыске, а также выявили 56 преступлений, по которым впоследствии были возбуждены уголовные дела.