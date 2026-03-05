В Рязани с 30 марта запретят парковаться на проезде Завражнова

С 30 марта рязанцам запретят парковаться на участке дороги по проезду Завражнова от дома № 9 до пересечения с улицей Высоковольтной с двух сторон. На месте установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».