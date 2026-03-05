Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 05
Птн, 06
-4°
Сбт, 07
ЦБ USD 78.19 0.39 06/03
ЦБ EUR 90.79 0.04 06/03
Нал. USD 79.25 / 78.65 05/03 18:20
Нал. EUR 91.85 / 92.50 05/03 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
7 часов назад
431
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
607
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
3 550
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
807
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязани появится центр развития бокса
Идею о создании центра губернатор Павел Малков обсудил с генсекретарем Федерации бокса России Александром Беспутиным и чемпионом мира по версиям WBA и IBF Денисом Лебедевым. Малков напомнил, что 30 марта в регионе стартуют всероссийские соревнования «Кубок Командующего ВДВ». Также осенью в Рязанской области пройдёт первенство ВС РФ по боксу среди учащихся образовательных организаций Минобороны. «Отдельно обсудили создание в Рязани центра развития бокса. Будем совместно выбирать место размещения и прорабатывать проект». — отметил губернатор.

В Рязани появится центр развития бокса. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Идею о создании центра губернатор Павел Малков обсудил с генсекретарем Федерации бокса России Александром Беспутиным и чемпионом мира по версиям WBA и IBF Денисом Лебедевым.

Малков напомнил, что 30 марта в регионе стартуют всероссийские соревнования «Кубок Командующего ВДВ». Также осенью в Рязанской области пройдёт первенство ВС РФ по боксу среди учащихся образовательных организаций Минобороны.

«Отдельно обсудили создание в Рязани центра развития бокса. Будем совместно выбирать место размещения и прорабатывать проект». — отметил губернатор.