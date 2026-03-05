В Рязани появится центр развития бокса

Идею о создании центра губернатор Павел Малков обсудил с генсекретарем Федерации бокса России Александром Беспутиным и чемпионом мира по версиям WBA и IBF Денисом Лебедевым. Малков напомнил, что 30 марта в регионе стартуют всероссийские соревнования «Кубок Командующего ВДВ». Также осенью в Рязанской области пройдёт первенство ВС РФ по боксу среди учащихся образовательных организаций Минобороны. «Отдельно обсудили создание в Рязани центра развития бокса. Будем совместно выбирать место размещения и прорабатывать проект». — отметил губернатор.

В Рязани появится центр развития бокса. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Идею о создании центра губернатор Павел Малков обсудил с генсекретарем Федерации бокса России Александром Беспутиным и чемпионом мира по версиям WBA и IBF Денисом Лебедевым.

Малков напомнил, что 30 марта в регионе стартуют всероссийские соревнования «Кубок Командующего ВДВ». Также осенью в Рязанской области пройдёт первенство ВС РФ по боксу среди учащихся образовательных организаций Минобороны.

«Отдельно обсудили создание в Рязани центра развития бокса. Будем совместно выбирать место размещения и прорабатывать проект». — отметил губернатор.