В Рязани образовались 9-балльные пробки

Вечером 5 марта пробки наблюдаются на улицах Октябрьской, Крупской, Высоковольтной, Есенина, Новой, Большой, Новосёлов, Зубковой. Заторы фиксируют на Московском, Солотчинском и Касимовском шоссе, а также на Северной окружной дороге.