В Рязани фонд капремонта проведет торги по объектам на 2027 год в текущем году

Фонд капитального ремонта Рязанской области намерен провести торги по объектам, запланированным на 2027 год, уже в 2026 году. Об этом 5 марта в ходе своего публичного отчета сообщил зампред регионального правительства Рустам Халиков.