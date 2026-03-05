В Рязани фонд капремонта проведет торги по объектам на 2027 год в текущем году

Фонд капитального ремонта Рязанской области намерен провести торги по объектам, запланированным на 2027 год, уже в 2026 году. Об этом 5 марта в ходе своего публичного отчета сообщил зампред регионального правительства Рустам Халиков.
Подобный подход для области в новинку, но он должен ускорить старт и завершение ремонтных работ для подрядчиков, посчитал зампред правительства. По оценке Халикова, фонд действительно стал работать эффективнее, ведь несмотря на ранний сезон, подрядчики уже вышли на десять объектов, а по 70% запланированных ремонтов идут закупочные процедуры.
«Также налажена работа с жителями, создан единый телефон для обращений жителей — 20-33-20. Коммуникации подрядчики должны отремонтировать до 15 сентября, чтобы не было проблем с отопительным сезоном, остальные работы выполнят до 30 сентября», — сообщил чиновник.