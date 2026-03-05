В Рязани 5 марта на десятках улиц отключили горячую воду и отопление, в списке есть детский сад

С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте РЗН. инфо.

В Рязани 5 марта на десятках улиц отключили горячую воду и отопление, в списке есть и детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе МУП РМПТС.

В 9:10 будет приостановлена подача отопления на улице Введенской, дом № 67, для проведения переврезки. Работы планируется завершить к 16:00. В это же время подача теплоносителя будет остановлена на следующих адресах для устранения повреждений: улица Гоголя: дома № 52, № 52,к. 1, № 48, № 50, № 56 и № 58/9; улица Черновицкая: дома № 20 и № 22/46; детский сад № 81.

Горячее водоснабжение приостановлено на улице Сельских Строителей, дома № 1 к. 3, № 2 к. 1, № 3 к. 2, № 3 к. 3 и № 3 к. 4 для устранения повреждений до 16:00. Также остановлена подача тепла на улице Молодцова, дома№ 4, 4 к. № 1, № 6, № 6 к. 1 и на улице Дачной, дом № 2.

В 9:40 будет приостановлена подача горячего водоснабжения на улице Советской Армии, дом № 4, для ремонта обратного трубопровода. Работы планируется завершить к 15:00.

Также в 9:10 будет приостановлена подача отопления по адресам: Михайловское шоссе, дома № 236А и № 236Б, для ремонта воздушной теплотрассы. Работы планируется завершить к 16:00.

Отмечается, что список адресов может дополняться.