В России хотят изменить правила оплаты строительства домов

В России предлагают изменить правила оплаты за строительство домов для защиты от мошенников. Александр Аксененко, зампред комитета Госдумы по строительству, предложил выплаты осуществлять только после личного подтверждения заемщиком факта выполненных работ в присутствии сотрудника банка. Также он предложил использовать электронную подпись через «Госуслуги» или МФЦ для подтверждения документов. Банки должны уведомлять заказчиков о подаче подрядчиком документов на оплату, чтобы у них было время проверить их достоверность.

В России предлагают изменить правила оплаты за строительство домов, чтобы защитить людей от мошенников. Зампред комитета Госдумы по строительству Александр Аксененко предложил, чтобы деньги перечислялись только после того, как заемщик сам подтвердит, что работа выполнена.

Аксененко отметил, что даже с существующими мерами безопасности мошенники находят способы обмануть людей. Например, они могут предоставлять поддельные акты выполненных работ, и деньги уходят без проверки. Чтобы этого избежать, депутат предложил, чтобы заемщик подтверждал выполнение работ в присутствии сотрудника банка.

Также он предложил использовать электронную подпись через портал «Госуслуг» или МФЦ для подтверждения документов. Кроме того, банки должны уведомлять заказчиков о том, если подрядчик подал документы на получение денег, чтобы у заказчика было время проверить их.

Аксененко также попросил ДОМ. РФ изучить, как банки сейчас работают с документами и насколько это защищает интересы заказчиков.