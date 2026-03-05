Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 05
Птн, 06
-4°
Сбт, 07
ЦБ USD 78.19 0.39 06/03
ЦБ EUR 90.79 0.04 06/03
Нал. USD 79.25 / 78.65 05/03 18:20
Нал. EUR 91.85 / 92.50 05/03 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
5 часов назад
377
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
598
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
3 524
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
806
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В России хотят изменить правила оплаты строительства домов
В России предлагают изменить правила оплаты за строительство домов для защиты от мошенников. Александр Аксененко, зампред комитета Госдумы по строительству, предложил выплаты осуществлять только после личного подтверждения заемщиком факта выполненных работ в присутствии сотрудника банка. Также он предложил использовать электронную подпись через «Госуслуги» или МФЦ для подтверждения документов. Банки должны уведомлять заказчиков о подаче подрядчиком документов на оплату, чтобы у них было время проверить их достоверность.

В России предлагают изменить правила оплаты за строительство домов, чтобы защитить людей от мошенников. Зампред комитета Госдумы по строительству Александр Аксененко предложил, чтобы деньги перечислялись только после того, как заемщик сам подтвердит, что работа выполнена.

Аксененко отметил, что даже с существующими мерами безопасности мошенники находят способы обмануть людей. Например, они могут предоставлять поддельные акты выполненных работ, и деньги уходят без проверки. Чтобы этого избежать, депутат предложил, чтобы заемщик подтверждал выполнение работ в присутствии сотрудника банка.

Также он предложил использовать электронную подпись через портал «Госуслуг» или МФЦ для подтверждения документов. Кроме того, банки должны уведомлять заказчиков о том, если подрядчик подал документы на получение денег, чтобы у заказчика было время проверить их.

Аксененко также попросил ДОМ. РФ изучить, как банки сейчас работают с документами и насколько это защищает интересы заказчиков.