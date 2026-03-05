В ДТП с двумя иномарками в Рязани пострадали два человека

Авария произошла днем 4 марта возле дома № 101 на улице Вокзальной. Столкнулись автомобили «Рено», под управлением 21-летней рязанки и «Шевроле», под управлением 34-летнего местного жителя. Водитель «Рено» и его пассажир с травмами обращались за медицинской помощью. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

