В ДТП с двумя иномарками в Рязани пострадали два человека
В ДТП с двумя иномарками в Рязани пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Авария произошла днем 4 марта возле дома № 101 на улице Вокзальной. Столкнулись автомобили «Рено», под управлением 21-летней рязанки и «Шевроле», под управлением 34-летнего местного жителя.

Водитель «Рено» и его пассажир с травмами обращались за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.