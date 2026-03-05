SuperJob: 14% рязанцев хотят взять отгулы, чтобы продлить отдых на 8 Марта

Рязань
Среди опрошенных 62% респондентов не собираются продлевать выходные. Однако молодые люди до 34 лет проявляют наибольшую инициативу: 17% из них планируют взять дополнительные дни. Также склонность к продлению выходных наблюдается у граждан с доходом от 80 до 150 тысяч рублей в месяц — 19% из них намерены использовать отгулы или отпуска. Интересно, что среди мужчин желание присоединить к празднику дополнительные дни выражают 15%, в то время как среди женщин этот показатель составляет 13%.

Согласно исследованию, проведенному SuperJob, 14% рязанцев планируют взять отгулы и отпуска, чтобы продлить отдых на Международный женский день.

В этом году праздник выпадает на воскресенье, что означает, что выходной день будет перенесен на понедельник, 9 марта.

Среди опрошенных 62% респондентов не собираются продлевать выходные. Однако молодые люди до 34 лет проявляют наибольшую инициативу: 17% из них планируют взять дополнительные дни. Также склонность к продлению выходных наблюдается у граждан с доходом от 80 до 150 тысяч рублей в месяц — 19% из них намерены использовать отгулы или отпуска.

Интересно, что среди мужчин желание присоединить к празднику дополнительные дни выражают 15%, в то время как среди женщин этот показатель составляет 13%.