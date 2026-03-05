Суд вернул муниципалитету землю, ушедшую «по ошибке» к жительнице Касимова

Земельный участок площадью 350 кв. м, незаконно оформленный на жительницу Касимовского муниципального округа, возвратили в муниципальную собственность решением суда. В апреле 2022 года женщина обратилась к главе городского поселения с просьбой предоставить участок. Однако чиновник, действуя в личных интересах и желая выстроить доверительные отношения с заявительницей, подготовил документы с заведомо ложными сведениями. В результате участок был незаконно передан в частную собственность.

