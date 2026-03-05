Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 05
Птн, 06
-4°
Сбт, 07
ЦБ USD 77.8 0.19 05/03
ЦБ EUR 90.75 0.44 05/03
Нал. USD 79.00 / 78.64 05/03 13:55
Нал. EUR 91.66 / 92.47 05/03 13:55
Новости
Итоги года New
Публикации
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
37 минут назад
136
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
582
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
3 483
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
799
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
«Рязанское Лукоморье. Девичник» пройдёт в новом формате женского сап-фестиваля

21 июня на Борковском затоне состоится «Рязанское Лукоморье. Девичник» — женский сап-фестиваль, организованный компанией «Зелёный сад — наш дом».

В мероприятии могут принять участие женщины всех возрастов. Призовой фонд фестиваля составит 500 000 рублей, соревнования пройдут в разных возрастных и профессиональных категориях.

На берегу затона будут работать мастер-классы и детская зона, проводиться чайные церемонии, конкурс костюмов. Также гостей ждут выступления кавер-групп, фуд-корты и магазины локальных брендов.

Участие в фестивале бесплатное. Регламент соревнований будет опубликован заранее, а регистрация откроется за два месяца до старта.

Следите за новостями, чтобы не пропустить событие.