«Рязанское Лукоморье. Девичник» пройдёт в новом формате женского сап-фестиваля

21 июня на Борковском затоне состоится «Рязанское Лукоморье. Девичник» — женский сап-фестиваль, организованный компанией «Зелёный сад — наш дом».

В мероприятии могут принять участие женщины всех возрастов. Призовой фонд фестиваля составит 500 000 рублей, соревнования пройдут в разных возрастных и профессиональных категориях.

На берегу затона будут работать мастер-классы и детская зона, проводиться чайные церемонии, конкурс костюмов. Также гостей ждут выступления кавер-групп, фуд-корты и магазины локальных брендов.

Участие в фестивале бесплатное. Регламент соревнований будет опубликован заранее, а регистрация откроется за два месяца до старта.

Следите за новостями, чтобы не пропустить событие.