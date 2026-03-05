Рязанские власти раскритиковали уборку снега управляющими компаниями

«Мы видим как управляющие компании сейчас относятся к чистке снега, кровель… Мы понимаем всю сложность ситуации, но считаем, что, несмотря на все обстоятельства, они должны в первую очередь заботятся о жителях и брать ответственность, и реализовать, которую они взяли вместе с деньгами, которые по факту жители им платят», — заявил Зампред правительства Рустам Халиков.

Зампред правительства Рустам Халиков раскритиковал уборку снега управляющими компаниями. Об этом он заявил 5 марта во время публичного отчёта.

Мы понимаем, с чем связана такая плохая уборка со стороны управляющих компаний. Это в первую очередь — отсутствие либо квалифицированного персонала, либо в целом персонала. А заказать подрядчика для таких работ (чистка кровли — это уже альпинизм) — это не так часто встречается в Рязанской области. Подрядчиков не так много и „управляшки“ просто стоят за ними в очереди, чтобы они почистили у них…», — заявил Халиков.

