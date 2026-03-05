Рязань
Рязанца осудили из-за долга по алиментам свыше 1,3 млн рублей
Судебные приставы безуспешно пытались заставить его оплатить долги. В итоге отца привлекли к административной ответственности, но он продолжал уклоняться. Задолженность превысила 1,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд приговорил его к 7 месяцам лишения свободы.

В Клепиковском районе мужчину осудили из-за долга по алиментам свыше 1,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Рязанской области.

Судебные приставы безуспешно пытались заставить его оплатить долги. В итоге отца привлекли к административной ответственности, но он продолжал уклоняться. Задолженность превысила 1,3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд приговорил его к 7 месяцам лишения свободы.