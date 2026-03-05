Рязанец вернулся на Родину после двух лет в украинском плену

Рязанец вернулся на Родину после двух лет в украинском плену. Об этом сообщает рязанский омбудсмен по делам человека Наталья Епихина.

Напомним, 5 марта между Россией и Украиной прошел обмен военнопленными по схеме 200 на 200. Среди вернувшихся из плена россиян оказались двое рязанцев — Дмитрий и Владимир.

Отмечается, что Дмитрий провел в плену около двух лет.

«Радуемся вместе с его женой и маленькой дочкой. Почти два года тяжелого ожидания. Благодарю родных за веру и надежду!» — написала Епихина.

Она также отметила, что держит связь с семьей Владимира.

«Держим связь с его сестрой и её семьей. Желаем нашим ребятам здоровья и крепости духа! Скорейшей нашей Победы!» — заключила Епихина.

Фото: Telegram-канал Натальи Епихиной.