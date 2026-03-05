Рязанцы сообщили о сильном отставании рейсов маршрутки № 85 от расписания

По словам очевидцев, на остановках «Кардиодиспансер» (к «Лесок») и «Нити» (к СПТУ-6) маршрутка всегда опаздывает. Зимой ожидание может достигать часа на морозе, в то время как другой транспорт проезжает мимо.

Рязанцы сообщили о сильном отставании рейсов маршрутки № 85 от расписания. Об этом они рассказали в телеграм-канале «Рязань. Происшествия».

