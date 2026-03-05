Рязанцы обратили внимание на упавший кабель на улице Забайкальской

В Рязани на улице Забайкальской между домами 1 и 2 уже две недели лежит упавший кабель, по которому продолжают ездить автомобили. Об этом сообщили местные жители в группе «RZN LIFE | ЖИЗНЬ РЯЗАНИ». Ситуация создает угрозу безопасности: кабель находится прямо на проезжей части, и водителям приходится объезжать его на свой страх и риск.

Ситуация создает угрозу безопасности: кабель находится прямо на проезжей части, и водителям приходится объезжать его на свой страх и риск. Жители просят городские службы оперативно устранить проблему, чтобы предотвратить возможные ДТП и травмы.

Местные пользователи отмечают, что никаких мер со стороны коммунальных служб пока не предпринято.

Фото: «RZN LIFE | ЖИЗНЬ РЯЗАНИ».