Рязанцы обеспокоены деревом, упавшим на провода

«По улице Лермонтова, дома № 16 и 1№ 8, дерево практически лежит на проводах. Каждое утро по пути идут дети в школу № 15. Маленьких деток ведут в садик. Прошу обратить внимание и оказать содействие! Не дай бог дерево упадет!», — написали обеспокоенные очевидцы в соцсетях.